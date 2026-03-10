Hôm nay, 18:00
Singapore
Timor Leste
Hôm nay, 20:30
Indonesia
Campuchia
Hôm nay, 07:30
Nữ Club America
Nữ Tigres
Hôm nay, 08:06
Pachuca
Queretaro FC
Hôm nay, 08:15
Once Caldas
Cucuta Deportivo
Hôm nay, 09:00
Tacoma Defiance
Colorado Rapids II
Hôm nay, 16:30
Melbourne Victory (R)
North Sunshine Eagles
Hôm nay, 17:30
Qingdao RL
Beijing IT
Hôm nay, 17:30
FC Bulleen Lions
Langwarrin
Hôm nay, 19:30
Samtskhe Akhaltsikhe
Gagra FC
Hôm nay, 22:00
Tukums-2000
Rigas FS
Hôm nay, 22:00
Lokomotiv Tashkent
Sogdiana Jizak
Hôm nay, 22:30
CFR Cluj
FC Voluntari
Hôm nay, 22:45
Hegelmann
FK Zalgiris Vilnius
Hôm nay, 23:00
FC Dunav Ruse
Ludogorets
Hôm nay, 23:00
Grobina
Ogre United
Hôm nay, 23:00
SK Artis Brno
FK Mladá Boleslav
Hôm nay, 23:00
Garde Republicaine
APR FC
Ngày mai, 00:00
Rosenborg
Fredrikstad
Ngày mai, 00:00
Randers FC
Silkeborg
Ngày mai, 00:00
Hacken
AIK Solna
Ngày mai, 00:00
Zaglebie Lubin
Piast Gliwice
Ngày mai, 00:00
Nữ Nam Phi
Nữ Tanzania
Ngày mai, 00:00
FC KAMAZ
Rotor Volgograd
Ngày mai, 00:00
IFK Skovde FK
Jonkopings Sodra IF
Hôm nay, 07:30
D. Concepcion
O.Higgins
Hôm nay, 08:00
Nữ Angel City
Nữ Racing Louisville
Hôm nay, 08:00
Honduras U20
Jamaica U20
Hôm nay, 08:00
Laredo Heat
Vermont Green
Hôm nay, 20:00
FK Orenburg-2
Krylia Sovetov-2

GIẢI ĐẤU CHÍNH

UEFA CL UEFA CL
14
UEFA EL UEFA EL
8
UEFA ECL UEFA ECL
48
AFF Cup AFF Cup
10
ARG D1 ARG D1
13
league Tất cả giải đấu
Chọn giải đấu
league Tất cả giải đấu
427
UEFA Champions League UEFA Champions League
14
UEFA Europa League UEFA Europa League
8
UEFA Europa Conference UEFA Europa Conference
48
ASEAN Championship ASEAN Championship
10
VĐQG Argentina VĐQG Argentina
13
VĐQG Brasil VĐQG Brasil
12
VĐQG Mexico VĐQG Mexico
2
Ngoại Hạng Đan Mạch Ngoại Hạng Đan Mạch
1
VĐQG Na Uy VĐQG Na Uy
1
Australia FFA Cup Australia FFA Cup
2
Australian cloth Australian cloth
3
Bhutan Premier League Bhutan Premier League
3
BRA Campeonato Paulista (Y) BRA Campeonato Paulista (Y)
1
Brazilian Paulista Women League Brazilian Paulista Women League
2
Brazilian Sao Paulo Cup Brazilian Sao Paulo Cup
1
Brazilian Serie C Brazilian Serie C
2
CAF African Cup of Nations W CAF African Cup of Nations W
8
CAF U20 Africa Cup CAF U20 Africa Cup
3
Campeonato Brasileiro Sub-20 Campeonato Brasileiro Sub-20
2
Capital NPL 1 Capital NPL 1
1
CECAFA Football Associ CECAFA Football Associ
7
Central American Cup Central American Cup
8
Colombian Copa BetPlay DIMAYOR Colombian Copa BetPlay DIMAYOR
8
Colombian Liga Betplay Femenina Colombian Liga Betplay Femenina
1
CONCACAF U20 CONCACAF U20
9
Copa de la Liga Copa de la Liga
2
Copa Ecuador Copa Ecuador
3
COTIF Tournament COTIF Tournament
1
Cúp Estonian Cúp Estonian
1
Cúp FA Hàn Quốc Cúp FA Hàn Quốc
12
Cúp Liên Đoàn Scotland Cúp Liên Đoàn Scotland
2
Cúp Nga Cúp Nga
7
Cúp Thụy Điển Cúp Thụy Điển
1
FNL Nga FNL Nga
1
Georgia Cup Georgia Cup
1
German Bundesliga 5 German Bundesliga 5
1
Giải trẻ Argentina Giải trẻ Argentina
3
Giao Hữu CLB Giao Hữu CLB
53
Giao Hữu Quốc Tế Giao Hữu Quốc Tế
1
Hạng 2 Argentina Hạng 2 Argentina
1
Hạng 2 Brazil Hạng 2 Brazil
6
Hạng 2 Bulgaria Hạng 2 Bulgaria
2
Hạng 2 Chile Hạng 2 Chile
1
Hạng 2 Ecuador Hạng 2 Ecuador
4
Hạng 2 Estonia Hạng 2 Estonia
2
Hạng 2 Iceland Hạng 2 Iceland
3
Hạng 2 Lithuania Hạng 2 Lithuania
2
Hạng 2 Mexico Hạng 2 Mexico
2
Hạng 2 Paraguay Hạng 2 Paraguay
4
Hạng 2 Phần Lan Hạng 2 Phần Lan
2
Hạng 2 Thụy Điển Hạng 2 Thụy Điển
3
Hạng 2 Trung Quốc Hạng 2 Trung Quốc
1
Hạng 3 Na Uy Hạng 3 Na Uy
2
Hạng Nhất Ba Lan Hạng Nhất Ba Lan
1
Hạng Nhất El Salvador Hạng Nhất El Salvador
5
Hạng Nhất Kazakhstan Hạng Nhất Kazakhstan
4
Hạng Nhất Na Uy Hạng Nhất Na Uy
1
Hạng Nhất Nữ Iceland Hạng Nhất Nữ Iceland
1
Hạng Nhất Paraguay Hạng Nhất Paraguay
6
Hạng Nhất Séc Hạng Nhất Séc
1
Hubei City Football League Hubei City Football League
1
Indonesian President Cup Indonesian President Cup
4
Israel Ligat Al Toto Cup Israel Ligat Al Toto Cup
2
Kuwaiti First Division Leagus Kuwaiti First Division Leagus
4
MEX WCC MEX WCC
1
MLS ASG MLS ASG
1
MLS Next Pro MLS Next Pro
5
Mozambique Championship Mozambique Championship
1
Na Uy U19 Na Uy U19
2
Ngoại Hạng Belarus Ngoại Hạng Belarus
1
Ngoại Hạng Canada Ngoại Hạng Canada
1
NSW-N Premier League NSW-N Premier League
1
Nữ USA Nữ USA
4
NZ Northern Premier League NZ Northern Premier League
1
Paraguayan Cup Paraguayan Cup
2
RUS D3B RUS D3B
1
Siêu Cúp Nam Mỹ Siêu Cúp Nam Mỹ
8
Trung Quốc U-21 League Trung Quốc U-21 League
1
UNCAF Central American Games UNCAF Central American Games
4
UNCAF Women\'s American Games UNCAF Women\'s American Games
4
USL Championship USL Championship
2
USL League One USL League One
3
USL League Two USL League Two
1
Uzbekistan Pro League Uzbekistan Pro League
4
VĐQG Ba Lan VĐQG Ba Lan
1
VĐQG Bolivia VĐQG Bolivia
2
VĐQG Bulgaria VĐQG Bulgaria
2
VĐQG Chile VĐQG Chile
2
VĐQG Colombia VĐQG Colombia
3
VĐQG Ecuador VĐQG Ecuador
4
VĐQG Hungary VĐQG Hungary
1
VĐQG Iceland VĐQG Iceland
2
VĐQG Ireland VĐQG Ireland
1
VĐQG Latvia VĐQG Latvia
2
VĐQG Lithuania VĐQG Lithuania
1
VĐQG Nicaragua VĐQG Nicaragua
2
VĐQG Nữ Brazil VĐQG Nữ Brazil
1
VĐQG Nữ Iceland VĐQG Nữ Iceland
2
VĐQG Panama VĐQG Panama
2
VĐQG Peru VĐQG Peru
1
VĐQG Romania VĐQG Romania
2
VĐQG Séc VĐQG Séc
1
VĐQG Thụy Điển VĐQG Thụy Điển
1
VĐQG Uruguay VĐQG Uruguay
8
VĐQG Uzbekistan VĐQG Uzbekistan
7
Victorian State Division 1 Victorian State Division 1
2
Vietnam Womens League Vietnam Womens League
3
WK League WK League
1
Yemen President Cup Yemen President Cup
1
PHI PHI
9
PUE PUE
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CAN CAN
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Central American and Caribbean Games Central American and Caribbean Games
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Central American and Caribbean Games Women Central American and Caribbean Games Women
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China Women National Championship Basketball China Women National Championship Basketball
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Europe U18 Championship Division B Europe U18 Championship Division B
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Chọn môn
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4
LOL
4
DOTA2
0
CSGO
0
USL League One
05:30 - 27/07

Portland Hearts of Pine

VS

Sarasota Paradise

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1 - 0
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Flag
1 - 0
Flag
VĐQG Brasil
05:30 - 27/07

Remo Belem

VS

Vitória BA

Flag
2 - 0
Flag Flag
2 - 1
Flag Flag
1 - 2
Flag
Flag
2 - 0
Flag Flag
2 - 1
Flag Flag
1 - 2
Flag
NEMO
VĐQG Brasil
05:30 - 27/07

Palmeiras

VS

Atlético Mineiro

Flag
2 - 2
Flag Flag
0 - 3
Flag Flag
3 - 2
Flag
Flag
2 - 2
Flag Flag
0 - 3
Flag Flag
3 - 2
Flag
SILVA
VĐQG Argentina
05:30 - 27/07

Deportivo Riestra

VS

Boca Juniors

Flag
1 - 0
Flag Flag
1 - 1
Flag
Flag
1 - 0
Flag Flag
1 - 1
Flag
RAVEN
VĐQG Mexico
06:00 - 27/07

Necaxa

VS

Monterrey

Flag
0 - 2
Flag Flag
3 - 0
Flag Flag
1 - 0
Flag
Flag
0 - 2
Flag Flag
3 - 0
Flag Flag
1 - 0
Flag
MAX
Hạng 2 Mexico
06:00 - 27/07

Chivas Tapatio

VS

Cruz Azul Hidalgo

HT 0 - 0
Flag 0 - 0
Flag 0 - 0
HT 0 - 0
Flag 0 - 0
Flag 0 - 0
LOGAN
MLS Next Pro
06:00 - 27/07

Houston Dynamo B

VS

Austin FC II

Flag
1 - 1
Flag Flag
2 - 0
Flag Flag
1 - 1
Flag
Flag
1 - 1
Flag Flag
2 - 0
Flag Flag
1 - 1
Flag
MLS Next Pro
06:00 - 27/07

Orlando City B

VS

Huntsville City

Flag
1 - 2
Flag Flag
1 - 3
Flag Flag
0 - 1
Flag
Flag
1 - 2
Flag Flag
1 - 3
Flag Flag
0 - 1
Flag
MLS Next Pro
06:00 - 27/07

Saint Louis City B

VS

Vancouver Whitecaps II

Flag
2 - 4
Flag Flag
3 - 1
Flag Flag
0 - 1
Flag
Flag
2 - 4
Flag Flag
3 - 1
Flag Flag
0 - 1
Flag

8XBET

MLS Next Pro
06:00 - 27/07

Cincinnati II

VS

New England II

Flag
0 - 1
Flag Flag
2 - 1
Flag Flag
3 - 1
Flag
Flag
0 - 1
Flag Flag
2 - 1
Flag Flag
3 - 1
Flag
VĐQG Colombia
06:10 - 27/07

Alianza Petrolera

VS

Fortaleza F.C

Flag
1 - 0
Flag Flag
2 - 2
Flag Flag
0 - 0
Flag
Flag
1 - 0
Flag Flag
2 - 2
Flag Flag
0 - 0
Flag
TONI
VĐQG Panama
06:15 - 27/07

Veraguas FC

VS

CA Independente

Flag
1 - 0
Flag Flag
1 - 0
Flag Flag
3 - 0
Flag
Flag
1 - 0
Flag Flag
1 - 0
Flag Flag
3 - 0
Flag
Brazilian Serie C
06:30 - 27/07

Amazonas FC

VS

Paysandu SC

Flag
2 - 2
Flag Flag
1 - 1
Flag Flag
0 - 1
Flag
Flag
2 - 2
Flag Flag
1 - 1
Flag Flag
0 - 1
Flag
VĐQG Bolivia
06:30 - 27/07

Nacional Potosi

VS

Real Tomayapo

Flag
1 - 0
Flag Flag
0 - 1
Flag Flag
1 - 1
Flag
Flag
1 - 0
Flag Flag
0 - 1
Flag Flag
1 - 1
Flag
VĐQG Peru
07:00 - 27/07

Dep. Garcilaso

VS

FC Cajamarca

Flag
1 - 1
Flag
Flag
1 - 1
Flag
XMEN
VĐQG Ecuador
07:15 - 27/07

Barcelona SC

VS

LDU Quito

Flag
0 - 2
Flag Flag
2 - 2
Flag Flag
3 - 0
Flag
Flag
0 - 2
Flag Flag
2 - 2
Flag Flag
3 - 0
Flag
JEAN
VĐQG Chile
07:30 - 27/07

D. Concepcion

VS

O.Higgins

Flag
2 - 1
Flag Flag
1 - 0
Flag Flag
1 - 1
Flag
Flag
2 - 1
Flag Flag
1 - 0
Flag Flag
1 - 1
Flag
MEX WCC
07:30 - 27/07

Nữ Club America

VS

Nữ Tigres

Flag
2 - 1
Flag Flag
0 - 1
Flag Flag
1 - 0
Flag
Flag
2 - 1
Flag Flag
0 - 1
Flag Flag
1 - 0
Flag
RIO
Nữ USA
08:00 - 27/07

Nữ Angel City

VS

Nữ Racing Louisville

Flag
1 - 0
Flag Flag
2 - 3
Flag Flag
2 - 1
Flag
Flag
1 - 0
Flag Flag
2 - 3
Flag Flag
2 - 1
Flag
CONCACAF U20
08:00 - 27/07

Honduras U20

VS

Jamaica U20

Flag
0 - 5
Flag Flag
2 - 1
Flag Flag
0 - 4
Flag
Flag
0 - 5
Flag Flag
2 - 1
Flag Flag
0 - 4
Flag
Xem thêm
Canada CEBL
05:00 - 27/07

Edmonton Stingers

VS

Calgary Surge

Liga Nacional de Baloncesto Profesional
05:15 - 27/07

Fuerza Regia de Monterrey

VS

Soles de Mexicali

Chile Liga Nacional Basketball
06:00 - 27/07

CD Espanol Talca LNB2

VS

Colegio Los Leones

Baloncesto Superior Nacional
07:00 - 27/07

Criollos de Caguas

VS

Baamon cattle Herder

STEP
Chile Liga Nacional Basketball
07:00 - 27/07

Osorno

VS

CD Puerto Varas

Chile Liga Nacional Basketball
07:30 - 27/07

Deportivo Valdivia

VS

Las Animas

Central American and Caribbean Games
07:30 - 27/07

Dominican Republic

VS

Guatemala

Philippines MPBL
15:00 - 27/07

Binan Tatak Gel

VS

Valenzuela Classic

STEP
Philippines MPBL
16:00 - 27/07

Meycauayan

VS

Mindoro Tamaraws

ALAN

8XBET

Europe U18 Championship Division A
18:00 - 27/07

Pháp U18

VS

Greece U18

Philippines MPBL
19:00 - 27/07

Sarangani

VS

Manila Batang Quiapo

TOMMY
Europe U18 Championship Division A
20:30 - 27/07

Thổ Nhĩ Kỳ U18

VS

Slovakia U18

Europe U18 Championship Division A
23:00 - 27/07

Đức U18

VS

Lithuania U18

Europe U18 Championship Division A
01:30 - 28/07

Tây Ban Nha U18

VS

Latvia U18

Baloncesto Superior Nacional
07:00 - 28/07

Leones de Ponce

VS

Aguada Santeros

ALAN
China Women National Championship Basketball
09:00 - 28/07

Nữ Shanxi TianZe

VS

Nữ Wuhan Sheng

TOMMY
Liga Nacional de Baloncesto Profesional
09:15 - 28/07

Astros de Jalisco

VS

Correcaminos UAT Victoria

STEP
China Women National Championship Basketball
13:30 - 28/07

Nữ Jiangxi Ganxing

VS

Nữ Hefei Culture

TOMMY
Philippines MPBL
15:00 - 28/07

Bacolod Masskara

VS

Bulacan Kuyas

ALAN
China Women National Championship Basketball
16:00 - 28/07

Nữ Shandong Speed

VS

Nữ Xinjiang Tianshan

STEP
Xem thêm
ATP Challenger Vancouver, Canada Men Singles
02:20 - 27/07

Tyler Zink

VS

Nicolas Arseneault

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Tyler Zink
-
-
-
-
-
Nicolas Arseneault
-
-
-
-
-
WTA 125K Vancouver, Canada Women Singles
03:00 - 27/07

Wei Sijia

VS

Wong Hong-yi Cody

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Wei Sijia
-
-
-
-
-
Wong Hong-yi Cody
-
-
-
-
-
WTA 125K Vancouver, Canada Women Singles
03:30 - 27/07

Haruka Kaji

VS

Taylah Preston

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Haruka Kaji
-
-
-
-
-
Taylah Preston
-
-
-
-
-
ATP Challenger Vancouver, Canada Men Singles
04:10 - 27/07

Kokoro Isomura

VS

Karl Poling

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Kokoro Isomura
-
-
-
-
-
Karl Poling
-
-
-
-
-
WTA 125K Vancouver, Canada Women Singles
04:10 - 27/07

Hayu Kinoshita

VS

Kyoka Okamura

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Hayu Kinoshita
-
-
-
-
-
Kyoka Okamura
-
-
-
-
-
WTA Memphis, USA Women Singles
06:15 - 27/07

Katherine Sebov

VS

Maria Aran Teixido Garcia

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Katherine Sebov
-
-
-
-
-
Maria Aran Teixido Garcia
-
-
-
-
-
ATP Challenger Vancouver, Canada Men Singles
07:00 - 27/07

Mikael Arseneault

VS

James Kent Trotter

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Mikael Arseneault
-
-
-
-
-
James Kent Trotter
-
-
-
-
-
ATP Challenger Vancouver, Canada Men Singles
07:00 - 27/07

Connor Church

VS

Justin Boulais

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Connor Church
-
-
-
-
-
Justin Boulais
-
-
-
-
-
WTA Memphis, USA Women Singles
07:10 - 27/07

Tatiana Barkova

VS

Kennedy Drenser-Hagmann

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Tatiana Barkova
-
-
-
-
-
Kennedy Drenser-Hagmann
-
-
-
-
-

8XBET

ATP Los Cabos, Mexico Men Singles
08:00 - 27/07

Tristan Boyer

VS

Bernard Tomic

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Tristan Boyer
-
-
-
-
-
Bernard Tomic
-
-
-
-
-
VIC
ATP Los Cabos, Mexico Men Singles
08:00 - 27/07

Alex Hernandez

VS

Alan Magadan

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Alex Hernandez
-
-
-
-
-
Alan Magadan
-
-
-
-
-
VIC
Xem thêm
Xem thêm
Central American & Caribbean Games
05:00 - 27/07

Venezuela

VS

Puerto Rico

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Venezuela
-
-
-
-
-
Puerto Rico
-
-
-
-
-
Copa América Women
05:30 - 27/07

Nữ Colombia

VS

Nữ Brazil U23

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Colombia
-
-
-
-
-
Nữ Brazil U23
-
-
-
-
-
Central American & Caribbean Games
07:00 - 27/07

Dominican Republic

VS

Colombia

Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Dominican Republic
-
-
-
-
-
Colombia
-
-
-
-
-
Xem thêm
lol
KeSPA Cup 2026
13:00 - 27/07

BNK FearX

VS

Gen.G Esports

economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
MARTY
KeSPA Cup 2026
13:45 - 27/07

Dplus

VS

Hanwha Life Esports

economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
MARTY
LCK Challengers League 2026
15:00 - 27/07

T1 Esports Academy

VS

Nongshim Esports Academy

economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
MARTY
LCK Challengers League 2026
17:00 - 27/07

GEN.G Challengers

VS

BNK FearX Youth

economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
MARTY

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Đây là thời buổi của công nghệ số, cho nên đa số mọi người đều chọn cách xem trực tiếp bóng đá trên điện thoại, máy tính,.. hơn là xem trên TV như trước. Để có thể xem được 1 trận bóng đá trực tiếp với chất lượng cao, đầu tiên bạn phải truy cập vào 1 website uy tín. Tuy nhiên hiện tại ở Việt Nam không có quá nhiều website bóng đá làm được điều này. Cho nên, Xoilac86.tv ra đời với mục đích giúp mọi người có được một địa chỉ xem bóng đá chất lượng cao.

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Đội ngũ đứng sau Xoilac TV quy tụ những chuyên gia bóng đá dày dạn kinh nghiệm cùng dàn kỹ thuật viên IT trình độ cao. Nhờ sự kết hợp này, chúng tôi đã có bước tiến thần tốc khi ứng dụng những công nghệ phát tructiepbongda tiên tiến nhất hiện nay. Chỉ trong thời gian ngắn, XoilacTV tự hào trở thành điểm đến của hàng triệu tín đồ túc cầu giáo. Với phương châm “luôn đặt trải nghiệm của người dùng lên hàng đầu”, chúng tôi tối ưu hóa mọi thao tác để bạn có thể lấy link xem bóng đá của các trận cầu tâm điểm một cách nhanh chóng nhất. Hiện tại, hệ thống của chúng tôi cập nhật đầy đủ link trực tiếp từ những giải đấu hàng đầu thế giới như Champions League, Ngoại hạng Anh, Serie A, La Liga, Ligue 1, Bundesliga cho đến Euro, World Cup hay Copa America… Lựa chọn các đường link do Xôi Lạc TV cung cấp, bạn chắc chắn sẽ hài lòng với chất lượng hình ảnh sắc nét, âm thanh sống động, đường truyền tốc độ cao cùng hệ thống bình luận tiếng Việt đầy nhiệt huyết và khung hình chuẩn quốc tế.

Ngoài việc phát sóng bóng đá miễn phí với chất lượng cao thì Xoilac86.tv còn cung cấp cho bạn rất nhiều những thông tin bổ ích khác. Giúp bạn nắm bắt nhanh các sự kiện, tin tức bóng đá mới nhất, cập nhật kết quả của mọi trận đấu vừa diễn ra, theo dõi lịch thi đấu, bảng xếp hạng của những giải đấu hàng đầu cũng như kèo nhà cái với thông tin cực kỳ chi tiết. Đương nhiên, toàn bộ dữ liệu này đều được chúng tôi kiểm soát và cập nhật liên tục với độ chính xác tuyệt đối.

Với mục tiêu trở thành điểm đến số 1 cho fan hâm mộ xem trực tiếp bóng đá tại Việt Nam, XoilacTV vẫn đang không ngừng nâng cấp hệ thống website và cải thiện chất lượng hình ảnh mỗi ngày. Chúng tôi cam kết mang đến trải nghiệm xem bóng đá trực tuyến hoàn hảo nhất cho mọi khán giả.

Xem bóng đá trực tuyến Xoilac86.tv có gì nổi bật?

Khi truy cập vào nền tảng phát sóng bóng đá trực tiếp Xôi Lạc TV, bạn sẽ vô cùng ấn tượng. Bởi chúng tôi không chỉ cung cấp link trực tiếp cho các giải đấu lớn toàn cầu như Ngoại Hạng Anh, Champions League, La Liga, Serie A, Bundesliga, Ligue 1, World Cup, Euro, Copa America… mà còn chú trọng vào các giải đấu quốc nội và khu vực như V-League, SEA Games, AFF Cup, U23 Châu Á… Bên cạnh đó, các thông tin bên lề sân cỏ trong và ngoài nước cũng được cập nhật nóng hổi mỗi ngày để bạn tham khảo.

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Xem bóng đá trực tuyến chất lượng cao tại Xôi Lạc TV

Phát sóng tất cả giải đấu hot nhất trên thế giới

Thấu hiểu nhu cầu theo dõi các siêu CLB như Real Madrid, Man City, Liverpool, Man United, Barca, Bayern Munich, Juventus… chúng tôi luôn ưu tiên cập nhật link xem đầy đủ và sắc nét nhất. Ngoài ra, các trận đấu của những đội tuyển quốc gia hàng đầu như Pháp, Anh, Bồ Đào Nha, Đức, Tây Ban Nha, Brazil, Argentina… cũng được Xôi Lạc TV tiếp sóng trọn vẹn, giúp bạn dễ dàng theo dõi thần tượng của mình thi đấu.

Hệ thống link tructiepbongda ngon nhất

Xoilac86.tv tự tin cung cấp hệ thống link trực tiếp bóng đá mới nhất với tiêu chuẩn chất lượng vượt trội. Nhờ ứng dụng công nghệ truyền tải hiện đại và hệ thống server mạnh mẽ, các trận đấu tại đây luôn sở hữu hình ảnh Full HD sắc nét, âm thanh chân thực và tốc độ mượt mà. Mọi hiện tượng giật lag, đứng hình hay đứng trang gần như bị loại bỏ hoàn toàn. Đặc biệt, bạn còn được tận hưởng bầu không khí sôi động qua phần bình luận tiếng Việt chuyên nghiệp từ dàn BLV nổi tiếng.

Trang tổng hợp đầy đủ thông tin về bóng đá

Không chỉ dừng lại ở việc cung cấp link xem bóng đá trực tiếp, khi truy cập vào kênh tructiepbongda XoilacTV, bạn còn được tiếp cận kho dữ liệu khổng lồ:

  • Cập nhật tin tức bóng đá đa dạng: Từ chuyển nhượng, cầu thủ, huấn luyện viên đến các tin tức bên lề nóng hổi nhất trong và ngoài nước.
  • Theo dõi kqbd nhanh nhất: Hiển thị đầy đủ tỷ số, số thẻ phạt, phạt góc, cầu thủ ghi bàn và kiến tạo ngay sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.
  • Xem lại Video Highlight: Dễ dàng xem lại các pha bóng đẹp, diễn biến chính của trận đấu nếu bạn lỡ mất khung giờ trực tiếp.
  • Lịch thi đấu chi tiết: Cung cấp thời gian, đội hình dự kiến và thông tin sân vận động của tất cả các giải đấu lớn.
  • Bảng xếp hạng trực quan: Nắm bắt vị trí, điểm số, hiệu số và phong độ gần đây của đội bóng yêu thích một cách dễ dàng.
  • Bảng kèo nhà cái uy tín: Cập nhật tỷ lệ kèo và tỷ lệ ăn tiền chính xác, hỗ trợ bạn có được những tin soi kèo chất lượng từ đội ngũ chuyên gia.
  • Livescore miễn phí: Theo dõi tỷ số trực tuyến theo thời gian thực một cách nhanh chóng và chuẩn xác nhất.

Giao diện thông minh gần gũi người dùng

Giao diện của Xoilac86.tv được đầu tư nghiên cứu kỹ lưỡng để tối ưu hóa trải nghiệm người dùng. Bố cục trang web được phân chia khoa học, giúp bạn tìm kiếm chuyên mục yêu thích chỉ trong vài giây. Màu sắc được phối hợp hài hòa, dịu mắt, không gây mỏi khi theo dõi trong thời gian dài. Với hạ tầng kỹ thuật hiện đại, tốc độ tải trang cực nhanh, Xoilac TV Trực Tiếp Bóng Đá hứa hẹn mang đến những trải nghiệm sử dụng không thể tuyệt vời hơn.

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Xoilac TV – Nơi xem tructiepbongda mọi lúc mọi nơi

Đội ngũ quản trị viên tại Xoilac86.tv đều là những chuyên gia, nhà báo thể thao có tâm và có tầm, làm việc xuyên suốt 24/7 để đảm bảo mọi thông tin và đường truyền luôn đạt chất lượng tốt nhất.

Những giải bóng đá đang được phát sóng trực tiếp trên Xoilac86.tv

Xôi Lạc TV tự hào là một trong số ít website tại Việt Nam sở hữu bản quyền phát sóng đầy đủ các giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh. Chỉ cần truy cập website, bạn sẽ được hòa mình vào:

    • UEFA Champions League – Cúp C1: Đấu trường danh giá nhất dành cho các CLB hàng đầu Châu Âu.
    • Premier League – Ngoại hạng Anh: Giải đấu hấp dẫn và khắc nghiệt nhất thế giới với lượng fan khổng lồ.
    • La Liga – Giải vô địch Tây Ban Nha: Nơi quy tụ những gã khổng lồ như Real Madrid, Barca, Atletico Madrid.
    • Serie A – Giải vô địch Ý: Giải đấu giàu truyền thống với sự góp mặt của AC Milan, Inter Milan, Juventus.
    • Bundesliga – Giải vô địch Đức: Sân chơi của lối đá tấn công rực lửa và cuồng nhiệt.
  • Ligue 1 – Giải vô địch Pháp: Giải đấu đang ngày càng nâng tầm với sự góp mặt của các siêu sao thế giới.
  • Euro & Copa America: Những ngày hội bóng đá lớn nhất cấp đội tuyển tại Châu Âu và Nam Mỹ.
  • V-League: Giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, nơi gửi gắm niềm tự hào dân tộc.
  • Các giải đấu khác: King’s Cup, Carabao Cup, Cúp Nhà Vua… tất cả đều được phát trực tiếp bóng đá hôm nay hoàn toàn miễn phí.

Trực tiếp bóng đá Euro 2024 vs World Cup 2026

Hướng tới những ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, Xoilac TV cam kết phát sóng toàn bộ các trận đấu tại Euro và World Cup. Đây là những giải đấu quy mô nhất, quy tụ những tinh hoa của bóng đá thế giới, được tổ chức 4 năm một lần và luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ người hâm mộ.

Bên cạnh đó, Xôi Lạc TV cũng đồng hành cùng mọi bước chân của đội tuyển Việt Nam tại các giải đấu như U23 Châu Á, AFF Cup, Vòng loại World Cup khu vực Châu Á, SEA Games…

Hướng dẫn cách xem trực tiếp bóng đá tại Xoilac TV

Trang web Xoilac86.tv được tối ưu hóa cho mọi thiết bị từ smartphone, máy tính bảng đến laptop. Để theo dõi các trận cầu đỉnh cao, bạn chỉ cần thực hiện vài bước đơn giản:

  • Bước 1: Sử dụng trình duyệt web ưa thích như Google Chrome, Firefox, Cốc Cốc…
  • Bước 2: Tìm kiếm website với các từ khóa: “Xoilac TV“, “truc tiep bong da“, “bóng đá trực tuyến“.
  • Bước 3: Truy cập vào địa chỉ chính thức Xoilac86.tv trên bảng kết quả.
  • Bước 4: Tại Trang chủ, kéo xuống danh sách các trận đấu đang và sắp diễn ra.
  • Bước 5: Nhấn vào trận đấu bạn yêu thích để bắt đầu thưởng thức.

Hệ thống còn phân loại thông minh theo các mục: Trận HOT, Trận đang đá, Lịch thi đấu hôm nay/mai… để bạn dễ dàng lựa chọn.

Mọi link xem tại XoiLac TV đều hoàn toàn miễn phí và an toàn tuyệt đối. Chúng tôi cung cấp tối thiểu 3 link dự phòng cho mỗi trận đấu, cam kết không dính mã độc hay virus, mang lại sự an tâm tối đa cho người xem.

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Hướng dẫn xem bóng đá online tại Xoilac86.tv

Tại sao bạn nên lựa chọn Xoilac TV để xem trực tiếp bóng đá?

Xoilac TV tự tin khẳng định vị thế dẫn đầu nhờ những ưu điểm vượt trội:

  • Phát sóng đa dạng: Từ giải lớn đến các giải cỏ, bóng đá nữ và cả các môn thể thao khác như Tennis, bóng bàn…
  • Cập nhật link sớm: Link xem được cung cấp trước trận đấu ít nhất 1 tiếng với 3 server dự phòng.
  • Chất lượng hình ảnh/âm thanh: Full HD cực nét, âm thanh sống động, có thể tùy chỉnh độ phân giải theo tốc độ mạng.
  • Đường truyền ổn định: XoiLac TV sử dụng băng thông rộng giúp giảm thiểu tối đa tình trạng giật, lag hay bị out khi đang xem.
  • Bình luận viên cuốn hút: Dàn BLV của Xoilac TV không chỉ có chuyên môn mà còn có phong cách bình luận hài hước, gần gũi.
  • Hạn chế quảng cáo: Chúng tôi cam kết không chèn quảng cáo gây gián đoạn khi trận đấu đang diễn ra để bảo vệ trải nghiệm người dùng.
  • Hệ sinh thái đa dạng: Cung cấp đầy đủ bảng xếp hạng, tin tức, lịch thi đấu và bảng kèo chuẩn xác.

Tổng hợp một số trang web xem trực tiếp bóng đá hàng đầu hiện nay

Bên cạnh Xoilac86.tv, bạn cũng có thể tham khảo một số kênh xem bóng đá uy tín khác như:

  • Vao Roi TV, Ve Bo TV, 90 Phút TV, Bánh Khúc TV, Khô Mực TV, Mì Tôm TV, Cà Khịa TV, Bàn Thắng TV…
  • Các kênh truyền hình chính thống: VTV3, VTV6, K+…
  • Các kênh trực tuyến khác: Ra Khơi TV, Sao Kê TV, Thức Khuya TV, Xem Bóng Đá TV…

Một số lưu ý khi xem bóng đá trực tuyến tại Xoilac TV

Để có trải nghiệm mượt mà nhất, bạn nên lưu ý:

  • Đảm bảo kết nối Internet ổn định (Wifi hoặc 4G tốc độ cao).
  • Nếu gặp tình trạng đứng hình, hãy thử Refresh (F5) trang web hoặc tạm dừng vài giây rồi tiếp tục.
  • Sử dụng các link dự phòng nếu link chính bị quá tải.
  • Tham gia tương tác cùng các BLV và rủ bạn bè cùng xem để tăng thêm sự sôi động.

Kết luận

Xoilac86.tv sẽ luôn nỗ lực không ngừng để phục vụ niềm đam mê của cộng đồng yêu bóng đá, mang đến bầu không khí cuồng nhiệt nhất hoàn toàn miễn phí cho tất cả mọi người.

Thông tin liên hệ với Xoilac TV

Nếu có bất kỳ thắc mắc hay đóng góp ý kiến nào, quý khán giả vui lòng liên hệ với Xôi Lạc TV qua:

Địa chỉ: 54 Đường 3B, Phong Phú, Bình Chánh, Hồ Chí Minh.

Website: https://xoilackv.tv

Điện thoại: 0971412318

Email: [email protected] – Instagram: https://www.instagram.com/xoilactvnet/

– Fanpage: https://www.facebook.com/xoilactvnett/

– Twitter: https://twitter.com/xoilactvnet/

– Telegram: https://t.me/s/xoilactvnet/

Xoilac TV chúc quý bạn luôn có những giây phút thư giãn thoải mái nhất khi xem trực tiếp bóng đá miễn phí tại đây!

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